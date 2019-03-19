2019-03-19T11:39:40+03:00
Общество

Прокуратура Петербурга озаботилась трафаретной рекламой наркотиков на стенах домов

Пожаловаться на незаконные объявления можно по телефону прямой линии
Петр КИБЕР
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Петербуржцы смогут пожаловаться в прокуратуру на трафаретную рекламу наркотиков.Петербуржцы смогут пожаловаться в прокуратуру на трафаретную рекламу наркотиков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Наверняка многие петербуржцы замечали малопонятные непосвященным трафаретные надписи на стенах домов. Но, в отличие от простых граффити, это не просто рисунки, а реклама наркотиков. На нее неоднократно жаловались общественники и вот теперь дело дошло и до прокуратуры.

- 19 марта 2019 года прокуратура Центрального района проводит «горячую линию» по вопросам незаконной пропаганды распространения наркотических средств и психотропных веществ, - сообщает пресс-служба ведомства.

Петербуржцы, которые знают адреса домов, стены которых исписаны рекламой смертельного зелья, могут позвонить дежурным прокуратуры и сообщить о нарушении закона. Брать трубку в руки стоит в рабочие часы с 9:00 до 18:00. Обед в ведомстве с 13:00 до 14:00.

Телефоны «горячей линии»: 764-26-27, 764-26-53.

Напомним, что ранее «Комсомолка» рассказывала, как петербуржец борется с рекламой наркотиков с помощью «котиков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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