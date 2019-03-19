«Верните голову! Она дорога нам как подарок»: Из субтропической оранжереи Ботанического сада украли часть декора

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-19T11:56:40+03:00

Об этом рассказали сами сотрудники оранжереи в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Бессмысленное и беспощадное преступление совершили неизвестные злоумышленники в Ботаническом саду имени Петра Великого. Из субтропической оранжереи пропала...гипсовая голова, которая была частью декораций сада.

- Кражей века назвать похищение головы из оранжереи Субтропического маршрута язык не поворачивается. Однако до слёз обидно и стыдно за людей, которые продолжают творить зло, - написали сотрудники Ботанического сада в соцсетях.

Неизвестно зачем изваяние унес неизвестный похититель - из хулиганских побуждений или же ради шутки, но вряд ли ради заработка - гипсовая голова «бесценна» - практически ничего не стоит. И уж точно не из любви к прекрасному - воспитанные люди так не поступают.

А работники оранжереи уже скучают по скульптуре и призывают злодеев исправить свою ошибку.

- Мы обращаемся с просьбой к тому, кто совершил это злодеяние: «Верните голову! Она дорога нам как подарок», - просят в Ботаническом саду.

ИСТОЧНИК KP.RU