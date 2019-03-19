Деньги плательщиков по «розовым квитанциям» ВЦКП «прокручивали» в банке
Арбитражный суд Петербурга встал на сторону петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России, которое заподозрило Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр коллективного пользования» (ВЦКП) в «прокрутке» денег в банках.
- Сложилась ситуация, при которой ВЦКП получает денежные средства от граждан и не перечисляет платежи в пользу ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний на протяжении длительного периода времени, преследуя свою экономическую выгоду, - сообщает пресс-служба УФАС.
Другими словами, деньги, которые горожане исправно платят по «розовым квитанциям», а таких явное большинство в Петербурге, не сразу перечислялись за коммунальные услуги, а некоторое время лежали на счетах ВЦКП. Последний, по договору с банком, получал процент, начисляемый на остаток суммы на счете.
То есть, чем больше средств «залежалось» у ВЦКП, тем большую прибыль он получит.
Теперь центр должен расторгнуть контракт с банком и вернуть перевод денег от горожан коммунальщикам в своевременный график.
ИСТОЧНИК KP.RU