Деньги плательщиков по «розовым квитанциям» ВЦКП «прокручивали» в банке

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-19T12:27:37+03:00

Деньги, которые петербуржцы платят по "розовым квитанциям", залеживались на счетах ВЦКП. Не просто так. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Арбитражный суд Петербурга встал на сторону петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России, которое заподозрило Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр коллективного пользования» (ВЦКП) в «прокрутке» денег в банках.

- Сложилась ситуация, при которой ВЦКП получает денежные средства от граждан и не перечисляет платежи в пользу ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний на протяжении длительного периода времени, преследуя свою экономическую выгоду, - сообщает пресс-служба УФАС.

Другими словами, деньги, которые горожане исправно платят по «розовым квитанциям», а таких явное большинство в Петербурге, не сразу перечислялись за коммунальные услуги, а некоторое время лежали на счетах ВЦКП. Последний, по договору с банком, получал процент, начисляемый на остаток суммы на счете.

То есть, чем больше средств «залежалось» у ВЦКП, тем большую прибыль он получит.

Теперь центр должен расторгнуть контракт с банком и вернуть перевод денег от горожан коммунальщикам в своевременный график.

ИСТОЧНИК KP.RU