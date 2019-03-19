Полиция занялась найденным мешком с изрубленными на куски кошками
Полиция Петербурга занялась выяснением обстоятельств, при которых погибли несколько кошек и, возможно, собака, тела и части тел которых были обнаружены жителями Красносельского района. Пакет с останками животных лежал во дворе на улице Пограничника Гарькавого.
- По данному факту с заявлением обратилась местная жительница. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Останки изъяты для проведения экспертизы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По словам местных жителей, в пакете была «расчленёнка котиков», также среди содержимого обнаружена лапка собаки без тела.
- Шкуры частично сняты, лапы и другие части тела отсутствуют, кожа и шерсть подпалены, - пишут петербуржцы в соцсетях.
Стоит сказать, что страшный пакет несколько дней лежал у всех на виду рядом с детской площадкой и подростковым спортклубом.
ИСТОЧНИК KP.RU