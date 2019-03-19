2019-03-19T12:48:30+03:00
Происшествия

Полиция занялась найденным мешком с изрубленными на куски кошками

Ранее об обнаружении останков животных в соцсетях рассказали жители Красносельского района Петербурга
Петр КИБЕР
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Полиция выясняет обстоятельства, при которых могли погибнуть животные, чьи останки нашли в пакете в Красносельском районе Петербурга.Полиция выясняет обстоятельства, при которых могли погибнуть животные, чьи останки нашли в пакете в Красносельском районе Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Петербурга занялась выяснением обстоятельств, при которых погибли несколько кошек и, возможно, собака, тела и части тел которых были обнаружены жителями Красносельского района. Пакет с останками животных лежал во дворе на улице Пограничника Гарькавого.

- По данному факту с заявлением обратилась местная жительница. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Останки изъяты для проведения экспертизы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам местных жителей, в пакете была «расчленёнка котиков», также среди содержимого обнаружена лапка собаки без тела.

- Шкуры частично сняты, лапы и другие части тела отсутствуют, кожа и шерсть подпалены, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Стоит сказать, что страшный пакет несколько дней лежал у всех на виду рядом с детской площадкой и подростковым спортклубом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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