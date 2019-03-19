«Хрю»: Дзюба поздравил сидящего в СИЗО Кокорина с днем рождения
Обычно в день рождения принято принимать подарки и собираться в кругу друзей и своих близких, но не у всех такая возможность есть. Так нападающий «Зенита» Александр Кокорин свой праздник встретит в следственном изоляторе, где находится с октября 2018 года. Впрочем, поздравить игрока не забыли клуб, его жена и партнер по команде Артем Дзюба.
- С Днём Рождения! - написал в своем «Инстаграме» Артем, зачем-то приписав в конце «Хрю!».
Таким же лаконичным было поздравление и от пресс-службы «Зенита».
- Уважаемый Александр! Мы поздравляем Вас с днем рождения и желаем всего самого лучшего! - говорится на сайте клуба. В прочем, в соцсетях слова оказались чуть менее официальными, там к поздравлению на русском дописали и английское Happy Birthday.
Но самым главным наверняка стало послание от жены футболиста.
- Любимый, с Днем Рождения! Будь сильным! Мы всегда рядом. Все наладится, и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя, - написала супруга Александра Кокорина под фото, где она держит на руках их сына.
ИСТОЧНИК KP.RU
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