В Петербург вернулись перелетные птицы

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-19T15:19:44+03:00

Орнитологи уже заметили в окрестностях города чирков-свистунов, скворцов и чибисов

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Весна в Петербурге. Еще пока робкая, без зелени и с периодическими снегопадами, но весна. А лучше всего ее приход символизируют не даты на календаре, а вернувшиеся из теплых стран перелетные птицы, которых уже заметили орнитологи.

- 16-17 марта на разливе реки Ижора в Гатчинском районе около поселка Мыза-Ивановка мы встретили четыре пары кормящихся чирков-свистунков, а в Санкт-Петербурге на полях около Большой Каменки сотенные стаи скворцов и несколько десятков чибисов, - написал в соцсетях орнитолог Вячеслав Заметня.

А неделей ранее специалисты заметили весеннюю миграцию серой цапли и пуночек. Грачи в это время уже устраивали «крикливые разборки» на своих гнездовьях.

Все это означает, что в Петербурге и Ленинградской области начался пролет ранних птиц, зимой квартировавших в теплых краях.

Напомним, что сегодня в Ленинградском зоопарке проснулись сурки, что также стало признаком наступившей климатической весны.

ИСТОЧНИК KP.RU