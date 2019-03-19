Остров из мусора: Петербуржцы жалуются на оттаявший на реках после зимы хлам
Как можно так не любить свой город? Удивляются жители Петербурга, увидев горы мусора, плавающие на поверхности рек города. Наступила весна, потеплело, снег осел и сошел с рек и каналов. И обнажилась ужасная картина. На поверхности воды по всему городу валяются горы мусора, которые образовались в отдельные острова.
- Это как можно не любить свой город? Слов нет, люди, кто так делает вам не стыдно? Неужели не хочется жить в чистом городе с чистыми реками озерами? Все кругом засорили и до рек уже добрались! Остановитесь пока не поздно, - призвали возмущенные жители Петербурга в социальных сетях.
На снимках, которые публикуют петербуржцы в интернете, среди подтаявших льдов плавают бутылки, пакеты, упаковки от чипсов и куча другого хлама. Причем мусор распространился по всему городу. Жалобы поступают с берегов Невы, Фонтанки, канала Грибоедова и других водных артерий города. Безусловно, стыдно, что не все жители Петербурга трепетно относятся к родной культурной столице, портя ее образ и имидж.
ИСТОЧНИК KP.RU