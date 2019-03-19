Остров из мусора: Петербуржцы жалуются на оттаявший на реках после зимы хлам

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-19T17:44:06+03:00

После схода снега на реках и каналах города на Неве стали видны целые острова из бутылок и пакетов

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Как можно так не любить свой город? Удивляются жители Петербурга, увидев горы мусора, плавающие на поверхности рек города. Наступила весна, потеплело, снег осел и сошел с рек и каналов. И обнажилась ужасная картина. На поверхности воды по всему городу валяются горы мусора, которые образовались в отдельные острова.

- Это как можно не любить свой город? Слов нет, люди, кто так делает вам не стыдно? Неужели не хочется жить в чистом городе с чистыми реками озерами? Все кругом засорили и до рек уже добрались! Остановитесь пока не поздно, - призвали возмущенные жители Петербурга в социальных сетях.

На снимках, которые публикуют петербуржцы в интернете, среди подтаявших льдов плавают бутылки, пакеты, упаковки от чипсов и куча другого хлама. Причем мусор распространился по всему городу. Жалобы поступают с берегов Невы, Фонтанки, канала Грибоедова и других водных артерий города. Безусловно, стыдно, что не все жители Петербурга трепетно относятся к родной культурной столице, портя ее образ и имидж.

ИСТОЧНИК KP.RU