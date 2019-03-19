Волейбольный «Зенит» претендует на выход в полуфинал Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-19T17:59:39+03:00

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Но попасть в четверку лучших команд турнира петербуржский «Зенит» сможет только через «золотой» сет. Так называется дополнительная партия, которая назначается в европейских турнирах, если команды обмениваются победами. Напомним, что в первом четвертьфинальном матче, который состоялся на прошлой неделе в Польше, победил «СКРА» - 3:1. Поэтому для выхода в полуфинал «Зенит» сначала должен выиграть в основном формате матча (до побед в трех партиях), а потом и в дополнительном сете.

Ожиданиями от предстоящего в Петербурге матча поделился нападающий «СКРА» Рене Теппан:

- Мы одержали важную победу в первом матче, но это было на своей площадке, в Петербурге нам будет гораздо труднее. Играть в гостях с командой калибра «Зенита» - тяжелое испытание и серьезный вызов. В любом случае, всех любителей волейбола ожидает очень интересная игра.

Матч «Зенит» - «СКРА» состоится в КСК СИБУР-АРЕНА 20 марта, начало – в 19.30. (Мск)

ИСТОЧНИК KP.RU