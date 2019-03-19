За оскорбления товарища пьяный петербуржец поплатился жизнью

СЕГОДНЯ 18:19 2019-03-19T18:19:21+03:00

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Конфликт на почве алкоголя закончился убийством. Житель Петербурга попрощался с жизнью из-за того, что в пьяном состоянии у него развязался язык и стал оскорблять своего собутыльника. Не менее пьяный товарищ терпеть этого не стал и ответил своему обидчику ножом в грудь. Во вторник, 19 марта, стало известно, что подозреваемого отправят на скамью подсудимых.

- В декабре 2018 года двое мужчин выпивали ночью в квартире дома на Тимуровской улице в Калининском районе Петербурга. Во время застолья протекала беседа, которая накалялась по мере увеличения градусов, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Когда конфликт достиг максимальной точки, один их мужчин всадил пару раз нож в грудь другому. На месте застолья, таким образом, появился труп.

После того, когда подозреваемого в убийстве задержали, он рассказал, что ударил ножом своего товарища за то, что тот обзывался. Мол, напился и начал беспричинно его оскорблять, затем толкнул к столу, где и лежал тот злополучный нож. Вот петербуржец и решил ответить не словом, а делом на обиду.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Петербурга. Подозреваемому мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU