2019-03-19T18:48:23+03:00
Происшествия

Петербуржец соврал о краже авто ради страховки и попал под суд

Мужчина хотел получить денежные выплаты от страховой компании, заявив об угоне машины
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Петербурга пойдет под суд за заведомо ложные показания с целью наживыЖитель Петербурга пойдет под суд за заведомо ложные показания с целью наживыФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Петербурга хотел обхитрить страховую компанию, однако сам оказался на скамье подсудимых. Как стало известно во вторник, 19 марта, Пушкинский районный суд рассмотрит дело мужчины, который дал заведомо ложные показания с целью наживы.

- Петербуржец обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, - сообщили в прокуратуре города на Неве.

По версии следствия, мужчина по просьбе и на деньги своего знакомого купил в салоне машину «Тойота Камри», оформил документы, страховку, все как положено. В январе 2017 года он вызвал сотрудников полиции и начал «ломать комедию». Правоохранители предупредили мужчину, что ложь ему может аукнуться уголовным делом. Однако мужчина продолжил утверждать, что машину у него украли и написали заявление об угоне авто стоимостью 2,4 миллиона рублей.

Но махинация не удалась. Вскоре стало ясно, что машина никуда не пропадала, а заявление было написано с целью получения страховой выплаты. Теперь за вранье петербуржцу грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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