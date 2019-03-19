Петербуржец соврал о краже авто ради страховки и попал под суд
Житель Петербурга хотел обхитрить страховую компанию, однако сам оказался на скамье подсудимых. Как стало известно во вторник, 19 марта, Пушкинский районный суд рассмотрит дело мужчины, который дал заведомо ложные показания с целью наживы.
- Петербуржец обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, - сообщили в прокуратуре города на Неве.
По версии следствия, мужчина по просьбе и на деньги своего знакомого купил в салоне машину «Тойота Камри», оформил документы, страховку, все как положено. В январе 2017 года он вызвал сотрудников полиции и начал «ломать комедию». Правоохранители предупредили мужчину, что ложь ему может аукнуться уголовным делом. Однако мужчина продолжил утверждать, что машину у него украли и написали заявление об угоне авто стоимостью 2,4 миллиона рублей.
Но махинация не удалась. Вскоре стало ясно, что машина никуда не пропадала, а заявление было написано с целью получения страховой выплаты. Теперь за вранье петербуржцу грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU