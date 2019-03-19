Петербуржец соврал о краже авто ради страховки и попал под суд

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-19T18:48:23+03:00

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Житель Петербурга хотел обхитрить страховую компанию, однако сам оказался на скамье подсудимых. Как стало известно во вторник, 19 марта, Пушкинский районный суд рассмотрит дело мужчины, который дал заведомо ложные показания с целью наживы.

- Петербуржец обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, - сообщили в прокуратуре города на Неве.

По версии следствия, мужчина по просьбе и на деньги своего знакомого купил в салоне машину «Тойота Камри», оформил документы, страховку, все как положено. В январе 2017 года он вызвал сотрудников полиции и начал «ломать комедию». Правоохранители предупредили мужчину, что ложь ему может аукнуться уголовным делом. Однако мужчина продолжил утверждать, что машину у него украли и написали заявление об угоне авто стоимостью 2,4 миллиона рублей.

Но махинация не удалась. Вскоре стало ясно, что машина никуда не пропадала, а заявление было написано с целью получения страховой выплаты. Теперь за вранье петербуржцу грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU