2019-03-19T19:11:59+03:00
Общество

Пресс-службу правительства Петербурга возглавила Инна Карпушина

Ранее она работала журналистом и ведущей на телевидении
Лилия КОЗЛОВА
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Инна Карпушина стала новым пресс-секретарем СмольногоИнна Карпушина стала новым пресс-секретарем СмольногоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В правительстве Петербурга новые перестановки. Бывшая ведущая телевизионной программы «Барышня, Смольный!» Инна Карпушина возглавила пресс-службу администрации Северной столицы. Информация об этом появилась на официальном сайте Смольного. Когда именно произошло назначение, не известно.

- Заместитель руководителя администрации губернатора Петербурга, начальник управления информации и руководитель пресс-службы, - гласит название новой должность журналистки Инны Карпушиной.

До начала работы в правительстве Карпушина вела общественно-политическую передачу «Открытая студия» на петербургском «Пятом канале». Журналистка окончила факультет мировой культуры в Петербурге. Имеет диплом музееведа.

Отметим, что у бывшего губернатора Георгия Полтавченко не было пресс-секретаря. Его обязанности исполнял начальник управления информации Андрей Кибитов, который проработал в администрации Северной столицы 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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