Из реки Кузьминки в Петербурге собрано более 6,5 тонн нефти

СЕГОДНЯ 20:42 2019-03-19T20:42:04+03:00

Экологические аварийные службы продолжают очистку от нефти реку Кузьминки в Петербурге Фото предоставлено: Комитетом по природопользованию Петербурга

Изменить размер текста: A A

В Петербурге экологические аварийные службы продолжают работы по устранению нефтяного загрязнения береговой территории и акватории реки Кузьминки в районе дома 201 Б

по Московскому шоссе. Во вторник, 19 марта, комитет по природопользованию города на Неве отчитался о проделанной работе.

- Специалисты проводят обработку прибрежной зоны паром, смывают и собирают нефтеродукты. За сегодня собрано 73 мешка по 50 литров загрязненного грунта и семь кубометров нефтеводяной смеси, - сообщили в комитете.

Бригада аварийной службы для обработки грунта задействовала десять килограммов сорбента, установили 17 метров специальных боновых заграждений, которые не позволяют нефти разливаться дальше по реке.

Напомним, что загрязнение реки Кузьминки было обнаружено 17 марта. За это время уже было собрано более 6,5 тонн нефтеводяной смеси. Инспекторы взяли пробу воды и почвы, чтобы проверить ее состояние. По факту загрязнения возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU