2019-03-19T21:04:09+03:00
Общество

Фонтаны в Петергофе начнут работать с 27 апреля

Праздничный весенний праздник состоится 18 мая
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Праздничное открытие фонтанов в Петергофе состоится 18 маяПраздничное открытие фонтанов в Петергофе состоится 18 маяФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Совсем скоро, когда снег в Петербурге и пригороде полностью растает, а на деревьях набухнут почки и будет проклевываться первая сочно-зеленая листва, государственный музей Петергоф откроет ворота от своих парков для гостей. С 27 апреля 2019 года красивейшие, уникальные фонтаны, на которые приезжают посмотреть туристы со всего света, снова начнут работать.

- В 2019 году все фонтаны Петергофа начнут работу 27 апреля. 18 мая в 13:00 состоится Весенний праздник фонтанов, - сообщила пресс-служба музея.

Праздник, когда фонтаны «просыпаются от зимней спячки», всегда сопровождается светомузыкой, выступлениями, пушечными залпами и гимнами. Ведь приурочен он к наступлению долгожданной весны и хорошей погоды.

Тематику весеннего праздника в Петергофе организаторы пока что не раскрывают. По слухам, готовится грандиозное шоу с разнообразными спецэффектами и анимацией. Однако в прошлом 2018 году увидеть своими глазами пиротехническое шоу и театральные постановки пришло около двенадцати тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стены на станции «Беговая» в Петербурге замироточили
Из реки Кузьминки в Петербурге собрано более 6,5 тонн нефти
Пресс-службу правительства Петербурга возглавила Инна Карпушина
Петербуржец соврал о краже авто ради страховки и попал под суд
За оскорбления товарища пьяный петербуржец поплатился жизнью
Волейбольный «Зенит» претендует на выход в полуфинал Лиги чемпионов
Остров из мусора: Петербуржцы жалуются на оттаявший на реках после зимы хлам
В Петербург вернулись перелетные птицы
«Хрю»: Дзюба поздравил сидящего в СИЗО Кокорина с днем рождения
Полиция накрыла мошенников, продававших БАДы пенсионерам под видом чудодейственных лекарств
В центре помощи животным «Велес» умер крокодил Гена
В зоопарке Петербурга проснулись сурки Ижорик, Отрада и Августина
Полиция занялась найденным мешком с изрубленными на куски кошками
Деньги плательщиков по «розовым квитанциям» ВЦКП «прокручивали» в банке
«Верните голову! Она дорога нам как подарок»: Из субтропической оранжереи Ботанического сада украли часть декора
Прокуратура Петербурга озаботилась трафаретной рекламой наркотиков на стенах домов
Сегодня на маршрут в Петербурге выйдут первые электробусы
Во Фрунзенском районе устроят культурное русское чаепитие для мигрантов
За неделю в Петербурге и Ленобласти рыбаков оштрафовали на 227 тысяч рублей
Пьяный водитель каршеринга снес столб на Выборгской набережной
Из Петербурга в Иматру могут запустить прямую электричку