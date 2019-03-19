Фонтаны в Петергофе начнут работать с 27 апреля

СЕГОДНЯ 21:04 2019-03-19T21:04:09+03:00

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Совсем скоро, когда снег в Петербурге и пригороде полностью растает, а на деревьях набухнут почки и будет проклевываться первая сочно-зеленая листва, государственный музей Петергоф откроет ворота от своих парков для гостей. С 27 апреля 2019 года красивейшие, уникальные фонтаны, на которые приезжают посмотреть туристы со всего света, снова начнут работать.

- В 2019 году все фонтаны Петергофа начнут работу 27 апреля. 18 мая в 13:00 состоится Весенний праздник фонтанов, - сообщила пресс-служба музея.

Праздник, когда фонтаны «просыпаются от зимней спячки», всегда сопровождается светомузыкой, выступлениями, пушечными залпами и гимнами. Ведь приурочен он к наступлению долгожданной весны и хорошей погоды.

Тематику весеннего праздника в Петергофе организаторы пока что не раскрывают. По слухам, готовится грандиозное шоу с разнообразными спецэффектами и анимацией. Однако в прошлом 2018 году увидеть своими глазами пиротехническое шоу и театральные постановки пришло около двенадцати тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU