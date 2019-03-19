2019-03-19T21:49:01+03:00
Общество

«Электричество кончилось»: Первый электробус застрял на дороге Петербурга

Один из новых общественных транспортов был вынужден уйти с маршрута
Лилия КОЗЛОВА
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Один из первых электробусов Петербурга в первый же день сошел с маршрутаОдин из первых электробусов Петербурга в первый же день сошел с маршрутаФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 19 марта, в Петербурге запустили электробусное движение на постоянной основе. Однако не прошло и дня, как один из автобусов встал посередине дороги и прекратил свой путь. Сломался или разрядился. Причина еще не выяснена.

- Кина не будет, электричество кончилось, - иронично прокомментировали петербуржцы инцидент в социальных сетях.

По мнению очевидцев, причиной того, что один из десяти электробусов, запущенных сегодня по 128 маршруту, был снят – разряженный раньше, чем планировалось аккумулятор.

Напомним, что электробусы курсируют по маршруту от Наличной улицы на Васильевском острове до Аптекарской улицы на Петроградской стороне. А всего город закупил у одного из российских производителей 10 современных автобусов на электрической тяге. Они располагают запасом хода протяженностью не менее 240 км при полной загрузке и использовании системы отопления салона. Зарядка транспорта осуществляется в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Общая вместимость салона составляет 75 пассажиров, а количество сидячих мест – 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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