Прогноз погоды на 20 марта в Санкт-Петербурге: Дождь и мокрый снег
Март уходит, но не сдается. В среду петербуржцев, уже заждавшихся весеннего тепла и солнца, как и накануне польет дождичком и мокрым снегом. Так, по крайней мере, утверждают синоптики.
- 20 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная, с прояснениями погода. Во второй половине дня местами мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура +2...+4 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
Примерно такая же погода ждет петербуржцев и на весь оставшийся конец рабочей недели. В четверг и пятницу, также будет небольшой плюс на улице, с дождем и мокрым снегом, а также возможными заморозками по ночам, из-за чего автомобилистам нужно быть внимательнее - на дорогах возможен гололед.
Впрочем, ждать тепла осталось не так долго - после 22-23 марта весна окончательно вступит в свои права - уверены метеорологи.
ИСТОЧНИК KP.RU