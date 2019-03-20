2019-03-20T07:40:34+03:00
Общество

Прогноз погоды на 20 марта в Санкт-Петербурге: Дождь и мокрый снег

Осадки не прекратятся в городе и в среду
Петр КИБЕР
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В среду в Петербурге будет пасмурно и немного снежно.В среду в Петербурге будет пасмурно и немного снежно.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Март уходит, но не сдается. В среду петербуржцев, уже заждавшихся весеннего тепла и солнца, как и накануне польет дождичком и мокрым снегом. Так, по крайней мере, утверждают синоптики.

- 20 марта в Санкт-Петербурге ожидается облачная, с прояснениями погода. Во второй половине дня местами мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура +2...+4 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Примерно такая же погода ждет петербуржцев и на весь оставшийся конец рабочей недели. В четверг и пятницу, также будет небольшой плюс на улице, с дождем и мокрым снегом, а также возможными заморозками по ночам, из-за чего автомобилистам нужно быть внимательнее - на дорогах возможен гололед.

Впрочем, ждать тепла осталось не так долго - после 22-23 марта весна окончательно вступит в свои права - уверены метеорологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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