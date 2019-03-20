2019-03-20T08:07:57+03:00
Общество

Новый тираж карты «Подорожник-Тройка» поступит в продажу уже 20 марта

Прежний выпуск объединенного проездного билета для двух столиц раскупили практически моментально
Петр КИБЕР
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Новый выпуск объединенной карты "Подорожник-Тройка" поступит в продажу уже 20 марта.Новый выпуск объединенной карты "Подорожник-Тройка" поступит в продажу уже 20 марта.Фото: Александр ГЛУЗ
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Жизнь с каждым годом становится все быстрее, а люди все мобильнее. Никого сейчас не удивишь человеком, который почти что живет в поездах между Москвой и Петербургом, а работает в двух городах сразу. Именно для таких предназначена объединенная карта «Подорожник-Тройка».

- 20 марта 2019 года в офисы и киоски петербургского государственного предприятия «Организатор перевозок», а также в кассы станций метрополитена, поступит новый тираж объединенной транспортной карты «Подорожник-Тройка», - сообщает пресс-служба компании.

К сожалению, общего счета на карте пока не существует, поэтому чтобы пользоваться ей в обоих городах, надо пополнять карту в электронном «Кошельке» для Москвы и сервисе «Единый электронный билет» для Петербурга.

Но, в любом случае, объединенная карта «Подорожник-Тройка» оказалась востребованным продуктом. Впервые проездные поступили в продажу в 2017 году и были почти моментально раскуплены петербуржцами, живущими на два города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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