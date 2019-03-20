На Токсовском шоссе после ДТП две маршрутки вылетели с дороги

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-20T09:32:55+03:00

А на Обводном канале и в Купчино с утра произошли две массовые аварии

Изменить размер текста: A A

Уже с утра 20 марта сотрудники управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области активно заняты делом. К началу рабочего дня водители города на Неве успели совершить несколько серьезных ДТП.

- Две маршрутки вылетели с дороги на 27 километре Токсовского шоссе, - сообщает телеграмм-канал «Мегаполис».

Судя по приведенной фотографии, никто кроме двух ПАЗиков, встретившихся на трассе каким-то непонятным образом, никто в ДТП более не участвовал. Более точной информации об аварии пока нет.

А еще два серьезных инцидента произошли утром среды уже в Петербурге. Так. на обводном канале водитель иномарки, котором у стал плохо за рулем, протаранил четыре машины и автобус. Движение в месте аварии крайне затруднено.

Пять человек пострадали в массовом столкновении на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы. Раненых в аварии увезли на скорых, а образовавшийся затор до сих пор «разруливают» сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU