Полицейские поймали 17-летнего подростка, который под новый год до смерти избил прохожего
Сотрудники петербургской полиции нашли и задержали подростка, который под новый год до смерти избил взрослого мужчину. Трагедия произошла около 3 часов ночи 31 декабря 2018 года на Кузнецовской улице в Московском районе Северной столицы.
- Полицейские задержали подростка 2002 года рождения, который изобличен в том, что во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, руками и ногами избил мужчину 1971 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Сам подросток после инцидента с места происшествия сбежал, а вот пострадавшему человеку пришлось вызывать скорую помощь. Однако травмы у мужчины оказались слишком серьезными и он скончался прямо в медицинской машине.
Позднее по факту гибели человека было заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU