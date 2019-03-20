Полицейские поймали 17-летнего подростка, который под новый год до смерти избил прохожего

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-20T09:56:11+03:00

После ночной ссоры с молодым парнем, 47-летний мужчина умер в машине скорой помощи

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Сотрудники петербургской полиции нашли и задержали подростка, который под новый год до смерти избил взрослого мужчину. Трагедия произошла около 3 часов ночи 31 декабря 2018 года на Кузнецовской улице в Московском районе Северной столицы.

- Полицейские задержали подростка 2002 года рождения, который изобличен в том, что во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, руками и ногами избил мужчину 1971 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сам подросток после инцидента с места происшествия сбежал, а вот пострадавшему человеку пришлось вызывать скорую помощь. Однако травмы у мужчины оказались слишком серьезными и он скончался прямо в медицинской машине.

Позднее по факту гибели человека было заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU