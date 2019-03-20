Часть КАД и трассы «Сортавала» остались без информационных табло из-за перебитого кабеля

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-20T10:20:15+03:00

Авария на кабельной сети оставила часть КАД и "Сортавалы" без информационных табло. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

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В среду, 20 марта на участке петербургской Кольцевой автодороги от Приморского шоссе до развязки в районе Мурино и на части трассы «Сортавала» внезапно погасли все информационные табло. Пока водители гадали что и как, ответ нашли в дорожном управлении.

- Табло и знаки переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД отключены из-за аварии на кабельной сети, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

По имеющейся информации, оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением отключилось на участке КАД от транспортной развязки с Приморским шоссе до транспортной развязки с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса в Мурино ( в обе стороны).

Также погасли табло и на «Сортавале» с 1 по 57-й километр трассы.

В УПРДОРе уже пообещали, что подрядчик будет трудиться круглосуточно, чтобы восстановить работоспособность системы, но раньше, чем за три дня управиться вряд ли получится.

ИСТОЧНИК KP.RU