Часть КАД и трассы «Сортавала» остались без информационных табло из-за перебитого кабеля
В среду, 20 марта на участке петербургской Кольцевой автодороги от Приморского шоссе до развязки в районе Мурино и на части трассы «Сортавала» внезапно погасли все информационные табло. Пока водители гадали что и как, ответ нашли в дорожном управлении.
- Табло и знаки переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД отключены из-за аварии на кабельной сети, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
По имеющейся информации, оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением отключилось на участке КАД от транспортной развязки с Приморским шоссе до транспортной развязки с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса в Мурино ( в обе стороны).
Также погасли табло и на «Сортавале» с 1 по 57-й километр трассы.
В УПРДОРе уже пообещали, что подрядчик будет трудиться круглосуточно, чтобы восстановить работоспособность системы, но раньше, чем за три дня управиться вряд ли получится.
ИСТОЧНИК KP.RU