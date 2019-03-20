Девять скверов и садов Петербурга закрыты на просушку
Весна - время активной работы для садово-парового хозяйства Петербурга. Снег сходит и зеленый зоны города надо привести в порядок, чтобы жителям и гостям Северной столицы было где гулять. Но для начала скверы и сады надо просушить.
- Садовники закрыли на просушку Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе, а также Юсуповский сад, Никольский сад и сад на улице Декабристов, 21 в Адмиралтейском районе, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Дело в том, что верхний слой почвы уже оттаял, а нижний еще скован льдом. Поэтому вода не может просочиться внутрь. из-за этого дорожки парков и садов превратились в «болото». Чтобы не повредить благоустройству, а горожанам не испачкать ноги, зеленые зоны и закрывают на просушку.
Также в это время садовники приведут в порядок лавочки-скамеечки, отмоют урны и уберут мусор с газонов. Откроются сады как только позволит погода.
ИСТОЧНИК KP.RU