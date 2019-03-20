2019-03-20T12:26:11+03:00
Происшествия

В Купчино сильно пахнет газом, специалисты ищут причину

После жалоб жителей, на место приехал и глава Фрунзенского района Константин Серов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Глава Фрунзенского района приехал разобраться, почему в Купчино пахнет газом. Фото: Пресс-служба администрации Фрунзенского района.Глава Фрунзенского района приехал разобраться, почему в Купчино пахнет газом. Фото: Пресс-служба администрации Фрунзенского района.
Изменить размер текста:

Сильный запах газа утром 20 марта начал беспокоить жителей Купчино. Пропаном «несло» с перекрестка проспекта Славы и Будапештской улицы. Также аромат уходит вдаль и в сторону улицы Турку.

- На месте работает аварийная бригада. Причины жалоб выясняются, ситуация держится на контроле. Проверяются подвальные помещения, квартиры и люки, - сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района.

Глава района Константин Серов также приехал на место, чтобы напрямую узнать последнюю информацию у специалистов. Впрочем, вряд ли чиновнику сказали что-то конкретное. Сотрудники «Петербурггаза» с утра работают на перекрестке Славы и Будапештской, но пока ничего внятного на вопросы жителей ответить не могут.

Есть вероятность, что пахнет не сам газ, о отдушка, которую добавляют в пропан, чтобы почувствовать его утечку. Подобное уже случалось в 2019 году. Напомним, что в начале февраля из-за разлива этилмеркаптана из цистерны половина Петербурга пропахла газом. Позднее виновников нашли и оштрафовали.

Стоит сказать, что утром 20 марта на перекрестке Славы и Будапештской произошло серьезное ДТП с 5 пострадавшими. Некоторые петербуржцы связывают запах газа именно с аварией.

Работы на месте инцидента продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аршавин получил лицензию и вошел в тренерский штаб академии «Зенита»
Рядом с ареной «Зенита» появится стадион для виндсерфинга со 100-метровым флагштоком за 500 миллионов рублей
В Мурино таксист с приятелем избили и ограбили пассажиров, снимая все на видео
Глава комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев отправлен в отставку
Петербург вошел в тройку самых счастливых российских регионов
Девять скверов и садов Петербурга закрыты на просушку
Жителям Канонерского острова удалось отстоять сквер, храм в нем строить не будут
Часть КАД и трассы «Сортавала» остались без информационных табло из-за перебитого кабеля
Полицейские поймали 17-летнего подростка, который под новый год до смерти избил прохожего
На Токсовском шоссе после ДТП две маршрутки вылетели с дороги
Новый тираж карты «Подорожник-Тройка» поступит в продажу уже 20 марта
Прогноз погоды на 20 марта в Санкт-Петербурге: Дождь и мокрый снег
«Электричество кончилось»: Первый электробус застрял на дороге Петербурга
Стены на станции «Беговая» в Петербурге замироточили
Фонтаны в Петергофе начнут работать с 27 апреля