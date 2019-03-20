В Купчино сильно пахнет газом, специалисты ищут причину
Сильный запах газа утром 20 марта начал беспокоить жителей Купчино. Пропаном «несло» с перекрестка проспекта Славы и Будапештской улицы. Также аромат уходит вдаль и в сторону улицы Турку.
- На месте работает аварийная бригада. Причины жалоб выясняются, ситуация держится на контроле. Проверяются подвальные помещения, квартиры и люки, - сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района.
Глава района Константин Серов также приехал на место, чтобы напрямую узнать последнюю информацию у специалистов. Впрочем, вряд ли чиновнику сказали что-то конкретное. Сотрудники «Петербурггаза» с утра работают на перекрестке Славы и Будапештской, но пока ничего внятного на вопросы жителей ответить не могут.
Есть вероятность, что пахнет не сам газ, о отдушка, которую добавляют в пропан, чтобы почувствовать его утечку. Подобное уже случалось в 2019 году. Напомним, что в начале февраля из-за разлива этилмеркаптана из цистерны половина Петербурга пропахла газом. Позднее виновников нашли и оштрафовали.
Стоит сказать, что утром 20 марта на перекрестке Славы и Будапештской произошло серьезное ДТП с 5 пострадавшими. Некоторые петербуржцы связывают запах газа именно с аварией.
Работы на месте инцидента продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU