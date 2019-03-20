2019-03-20T13:50:14+03:00
Общество

Глава комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев отправлен в отставку

Официальная информация об увольнении чиновника размещена на сайте Смольного
Петр КИБЕР
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Глава комитета по печати отправлен в отставку. Фото: Пресс-служба администрации СПбГлава комитета по печати отправлен в отставку. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Новые и серьезные потрясения продолжают происходить в администрации Петербурга. Сегодня своего поста лишился председатель комитета по печати Сергей Серезлеев.

- Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга отправил в отставку Председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Серезлеева, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного, размещенном на официальном сайте городского правительства.

Причины увольнения чиновника не называются, однако в тексте есть слова о том, что материалы проверки комитета, проведенной Контрольно-счетной палатой Петербурга, направлены в правоохранительные органы.

Напомним, проверка КСП показала, что за четыре года (с 2014 по 2018) в деятельности комитета и подведомственных ему «Городском центре рекламы и праздничного оформления» и предприятии «Городская реклама и информация» произошло более 500 нарушений на сумму в 4 с лишним миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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