2019-03-20T14:28:49+03:00
Происшествия

В Мурино таксист с приятелем избили и ограбили пассажиров, снимая все на видео

Водитель изменил маршрут заказа и отвез клиентов в лес под Петербургом
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажиров такси ограбили и избили, снимая все на видео, в лесу МуриноПассажиров такси ограбили и избили, снимая все на видео, в лесу МуриноФото: Олег ЗОЛОТО
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Поездка на такси обернулась для двух молодых жителей Петербурга избиением и унижением. Как стало известно в среду, 20 марта, заказав машину, 27-летний мигрант не ожидал, что конечная точка маршрута окажется в лесу.

- В полицию Всеволожского района Ленобласти 19 марта обратился 27-летний молодой человек, который рассказал, что в ночь на 17 марта его и его товарища избили, ограбили и бросили в лесу, - сообщает главное управление МВД Петербурга.

Мужчина вместе со своим 23-летним приятелем заказали такси. По адресу приехал автомобиль, в котором, помимо водителя, сидел еще какой-то человек. Пассажиров это не смутило, а зря. Они сели в машину и поехали, однако, спустя время, поняли, что едут совсем не в том направлении.

Такси остановилось возле лесного массива в районе Мурино. Водитель и его товарищ стали угрожать мигрантам ножом, отобрали у них деньги, ювелирные изделия, а после начали избивать. Все происходящее нападавшие снимали на камеру мобильного телефона.

После водитель выкинул пассажиров из машины и уехал со своим приятелем. Уже 18 марта с похищенных телефонов контактам избитых начали поступать СМС и звонки с требованием выкупа за снятое видео.

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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