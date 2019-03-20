2019-03-20T14:37:10+03:00
Общество

Рядом с ареной «Зенита» появится стадион для виндсерфинга со 100-метровым флагштоком за 500 миллионов рублей

Вместе со строительством благоустроят и территорию для прогулок горожан
Петр КИБЕР
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В Петербурге появится стадион для винд- и кайтсерфинга.В Петербурге появится стадион для винд- и кайтсерфинга.Фото: СОЦСЕТИ
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Через три года по соседству с «Газпром Ареной» должен появиться еще один спортивный объект, который окончательно закрепит за Крестовским островом звание спортивного центра Петербурга. Правительство города одобрило проект, представленный акционерным обществом «Зенит-Арена».

-Участок на Южной дороге выделен для строительства здания станции водных видов спорта общей площадью не более 1 335 квадратных метров с монументальным флагштоком высотой 105 метров для поднятия флага Российской Федерации, - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

По заявлению Смольного, реализация проекта позволит благоустроить намывную территорию в западной части Крестовского острова. Кроме стадиона (зрительских трибун) для винд- и кайтсерфинга за 500 миллионов рублей, здесь появится зона отдыха с дорожками, уличным освещением, скамейками фонтанами, детскими игровыми комплексами, беседками и прочим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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