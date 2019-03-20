2019-03-20T15:48:18+03:00
Происшествия

35-летняя «ведьма» с образованием в 1 класс зарабатывала десятки тысяч «снимая порчу»

Жертвами мошенницы становились доверчивые петербурженки
Петр КИБЕР
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35-летняя мошенница с образованием в один класс получила 2,5 года тюрьмы за "снятие порчи" и изъятие наличности у петербурженок.35-летняя мошенница с образованием в один класс получила 2,5 года тюрьмы за "снятие порчи" и изъятие наличности у петербурженок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад - писал классик. На доверии простодушных людей испокон веку играют мошенники, бессовестно обманывая горожан. Так, в Петербурге осудили 35-летнюю женщину, которая под предлогом снятия порчи выманивала деньги у горожан.

- Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины, имеющей образование 1 класс, ранее неоднократно привлекавшейся к уголовной ответственности за мошенничество, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам дела, предприимчивая «ведьма» предложила снять порчу случайной знакомой. Заговорив женщине зубы, мошенница уговорила отдать ей золотые украшения и наличные деньги - около 45 тысяч рублей. После проведения ритуала, она отдала все обратно, подменив настоящие рубли сувенирными «дублями».

По той же схеме были обмануты еще две петербурженки и еще 100 тысяч легли в карманы мошенницы.

Учитывая все «заслуги» женщины, суд назначил ей 2,5 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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