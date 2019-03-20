2019-03-20T16:08:57+03:00
Общество

Прокуратура Кировского района пресекла выпуск «хлеба из будущего»

При проверке одной из пекарен выяснилось, что тут заранее ставили дату на три дня вперед
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге выпускали "хлеб из будущего".В Петербурге выпускали "хлеб из будущего".Фото: Игорь НОВИКОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Кировского района Петербурга вынесла предупреждение коммерческой фирме «КАС-КАД ПЛЮС», расположенной на улице Морской Пехоты, которая занимается производством выпечки. Причиной претензий стал «хлеб из будущего».

- В цехе фасовки 15 марта 2019 года проводилась фасовка продукции с маркировкой 18 марта 2019 года, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Очень продуманный ход с точки зрения бизнесменов. Ведь хлебобулочная продукция, срок реализации которой редко когда превышает 36 часов, с такой маркировкой может долго лежать на полках магазинов и «не портиться».

Но такая сообразительность очень не понравилась сотрудникам прокуратуры и Роспотребнадзора, ведь и они тоже покупают хлеб. К тому же нанесение неправильной даты - это прямое нарушение законодательства о техническом регулировании.

По итогам проверки руководству фирмы предписано устранить нарушение. Следить за этим будет прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка
Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге
Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом
Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке
Личные вещи Набокова из Швейцарии могут переехать в музей Ленобласти
Член группировки неонацистов, убивавших людей, в Петербурге сядет на девять лет
35-летняя «ведьма» с образованием в 1 класс зарабатывала десятки тысяч «снимая порчу»
Аршавин получил лицензию и вошел в тренерский штаб академии «Зенита»
Рядом с ареной «Зенита» появится стадион для виндсерфинга со 100-метровым флагштоком за 500 миллионов рублей
В Мурино таксист с приятелем избили и ограбили пассажиров, снимая все на видео
Глава комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев отправлен в отставку
В Купчино сильно пахнет газом, специалисты ищут причину
Петербург вошел в тройку самых счастливых российских регионов
Девять скверов и садов Петербурга закрыты на просушку
Жителям Канонерского острова удалось отстоять сквер, храм в нем строить не будут
Часть КАД и трассы «Сортавала» остались без информационных табло из-за перебитого кабеля
Полицейские поймали 17-летнего подростка, который под новый год до смерти избил прохожего
На Токсовском шоссе после ДТП две маршрутки вылетели с дороги
Новый тираж карты «Подорожник-Тройка» поступит в продажу уже 20 марта
Прогноз погоды на 20 марта в Санкт-Петербурге: Дождь и мокрый снег
«Электричество кончилось»: Первый электробус застрял на дороге Петербурга
Стены на станции «Беговая» в Петербурге замироточили
Фонтаны в Петергофе начнут работать с 27 апреля