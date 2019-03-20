Прокуратура Кировского района пресекла выпуск «хлеба из будущего»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-20T16:08:57+03:00

При проверке одной из пекарен выяснилось, что тут заранее ставили дату на три дня вперед

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Прокуратура Кировского района Петербурга вынесла предупреждение коммерческой фирме «КАС-КАД ПЛЮС», расположенной на улице Морской Пехоты, которая занимается производством выпечки. Причиной претензий стал «хлеб из будущего».

- В цехе фасовки 15 марта 2019 года проводилась фасовка продукции с маркировкой 18 марта 2019 года, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Очень продуманный ход с точки зрения бизнесменов. Ведь хлебобулочная продукция, срок реализации которой редко когда превышает 36 часов, с такой маркировкой может долго лежать на полках магазинов и «не портиться».

Но такая сообразительность очень не понравилась сотрудникам прокуратуры и Роспотребнадзора, ведь и они тоже покупают хлеб. К тому же нанесение неправильной даты - это прямое нарушение законодательства о техническом регулировании.

По итогам проверки руководству фирмы предписано устранить нарушение. Следить за этим будет прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU