Личные вещи Набокова из Швейцарии могут переехать в музей Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-20T16:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственный музей-усадьба российского писателя Владимира Набокова в Ленинградской области может пополнить свою коллекцию уникальными вещами и архивными документами. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко обратился с таким предложением в Министерство культуры России, отметив, что музей готов принять на постоянной или временной основе архивные вещи, хранящиеся в Швейцарии.

- Мы с радостью примем уникальный архивный фонд Владимира Набокова. В Рождествено есть для этого все условия, тем более, сейчас в усадьбе начинается реставрация и было бы справедливым открыть обновленный музей новой уникальной экспозицией личных вещей писателя. Музей полностью укомплектован персоналом, имеет необходимые фондохранилица, рядом с усадьбой в настоящее время строится межрегиональный реставрационный центр, - рассказал Дрозденко.

На данный момент архивные вещи писателя принадлежат Литературному фонду Набокова в Швейцарии. Однако сами представители организации заявили, что намерены передать ценности российскому музею на безвозмездной основе.

Музей Рождествено был основан в 1957 году. Сейчас в нем представлена экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателя Владимира Набокова. В фондах музея хранится 1789 предметов, из них мемориальных – свыше 150 предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU