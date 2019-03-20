2019-03-20T17:17:25+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке

Маршрутчик разгонялся, а потом резко жал на тормоза
Лилия КОЗЛОВА
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Взбешенный водитель маршрутки покалечил пассажиров в СестрорецкеВзбешенный водитель маршрутки покалечил пассажиров в СестрорецкеФото: Олег ЗОЛОТО
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Утром в среду, 20 марта, в петербургском Сестрорецке местные жители никак не могли уехать с района. По словам очевидцев, водитель маршрутки взбесился из-за того, что один из пассажиров поставил сумки рядом с собой на сидение. После споров, маршрутчик решил наказать всех, кто находился в машине.

- Около одиннадцати часов утра в маршрутке К-425 водитель в споре с пассажиров из-за сумок на сидении в не забитом транспорте, решил показать свой характер. Сначала дал по газам, а потом резко по тормозам, - рассказал в социальной сети местный житель.

Разумеется, по законам физики, пассажиров раскидало по салону маршрутки. Четыре человека получили ушибы, а одна женщина своим телом сломала спинку сидения. Какие именно последствия – не известно. Однако она очень жаловалась на сильную боль в груди.

- Свободные кресла не для бесплатного провоза детей и багажа. Занял - плати. А еще сумки могут быть грязные, - заступился за водителя маршрутки один из участников обсуждения инцидента.

Некоторые из петербуржцев такое мнение поддержали. Но большинство все же возмутило поведение водителя, который поставил под угрозу здоровье людей, понимая, что его манипуляции могут закончиться плачевно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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