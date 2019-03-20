Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-20T18:25:35+03:00

Сколько труп пролежал под домом, не известно. Тело уже успело мумифицироваться

Изменить размер текста: A A

Неожиданная находка обнаружилась в подвале одного из домов на Ленинском проспекте в Петербурге. Во время проверки нежилого помещения, местные жители наткнулись на труп. По внешним признакам сразу стало понятно, что лежит он здесь давно. Почти все тело было изъедено животными.

- Объеденный животными мумифицированный труп нашли в подвале жилого дома в Петербурге. Личность погибшего пока не установлена, - сообщается в паблике «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Труп неизвестного мужчины с обглоданными частями тела нашли 19 марта в подвале дома 134 по Ленинскому проспекту. По всей видимости, питались им крысы и кошки. При первом осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Личность и возраст умершего без экспертизы установить невозможно, так как тело сильно объедено животными. Тело отправлено в морг. Причины смерти мужчины установят судмедэксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU