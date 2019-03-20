В честь юбилея ЗакСа Ленинградской области прогремел пушечный выстрел с Петропавловской крепости

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-20T19:02:42+03:00

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В среду, 20 марта 2019 года, исполняется четверть века парламентской деятельности Законодательного собрания Ленинградской области. Одним из праздничных мероприятий, запланированных в этот день, стал торжественный пушечный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

По традиции, залп раздался одновременно с боем часов - точно в полдень. Выстрел из легендарного орудия произвел председатель Законодательно собрания Ленобласти VI созыва Сергей Бебенин. Вмести с ним на площадку поднялись его коллеги: заместитель Дмитрий Пуляевский, депутаты Ильдар Гилязов, Валерия Коваленко, Татьяна Бездетко, Александр Русских, а также парламентарии из Крыма и Дагестана. Они приехали накануне, чтобы поздравить соратников с историческим событием.

Торжества продолжатся в Таврическом дворце Петербурга, где пройдет заседание с участием депутатов всех созывов, губернатора 47 региона Александра Дрозденко, членов Совета Федерации РФ и законотворцев из Государственной Думы. Перед его началом Ленинградская область подпишет соглашение о сотрудничестве с Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь) и Народным Собранием Республики Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU