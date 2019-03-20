2019-03-20T19:01:21+03:00
Происшествия

Налетчики с пистолетом украли зарплату строителей в Кудрово

Разбойники расстреляли мужчину под Петербургом за миллион рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Кудрово обокрали строителя, который нес сумку с деньгами для зарплаты рабочим Фото: Архив "КП"В Кудрово обокрали строителя, который нес сумку с деньгами для зарплаты рабочим Фото: Архив "КП"
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Полиция Всеволожского района Ленобласти разыскивает преступников, которые напали в Кудрово на начальника строительной бригады. Как стало известно в среду, 20 марта, вечером на мужчину накинулись неизвестные люди и украли чемодан с деньгами, которые предназначались для выплаты зарплаты рабочим.

- В начале четвертого ночи 19 марта в полиции. Всеволожского района обратился мужчина, работающий в одной из строительных компаний Петербурга. Он рассказал, что вечером, около шести часов, 18 марта, на него было совершено нападение, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Двое неизвестных налетели на мужчину у одного из домов по Пражской улице в Кудрово, брызнули ему в лицо из газового баллона, а потом четыре раза выстрелили в его сторону из пистолета. Строитель упал, нападавшие забрали у него сумку, в которой лежало более миллиона рублей, и сбежали.

Раненного мужчину с открытой раной щеки височно-нижнечелюстной области госпитализировали в больницу. Полиция возбудило уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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