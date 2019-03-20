В мусорном баке в Невском районе обнаружили разлитую ртуть

СЕГОДНЯ 19:29 2019-03-20T19:29:43+03:00

В мусорном баке в Петербурге обнаружили разлитую ртуть Фото: Комитет по природопользованию

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В среду, 20 марта, возле дома 61 по улице Седова в Невском районе Петербурга коммунальщики обнаружили разлитую ртуть. Жидкий металл находился в мусорном баке на контейнерной площадке. Коммунальщики срочно огородили это место, чтобы не подпускать к нему жильцов, и вызвали аварийную бригаду.

- Ртуть обнаружил бдительный водитель мусоровоза: при трамбовке мусора из контейнера на другой площадки водитель увидел следы жидкого металла и оперативно передал информацию для дежурной экологической аварийной службы, - сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Опасный металл загрязнил три контейнерные площадки, мусорный бак у дома 61, мусоровоз, около семи тонн собранных бытовых отходов, а также одежду и обувь водителя. Общая площадь загрязнения около 15 квадратных метров.

Мусоровоз с бытовыми отходами забрали на обработку, мусорный бак – на утилизацию. При проверке концентрация паров ртути в воздухе составила 0,6 от предельно допустимой нормы. Угрозы для местных жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU