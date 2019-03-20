На реках Ленобласти начали взрывать лед

СЕГОДНЯ 19:54 2019-03-20T19:54:19+03:00

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С наступлением весны в Ленинградской области слышны звуки взрывов. Однако бояться нечего. Сотрудники МЧС ведут специальные работы для ослабления льда на реках региона для того, чтобы снизить риск подтопления близлежащих населенных пунктов в паводкоопасный период.

- Сегодня, 20 марта, первые взрывы прогремели в устье реки Сясь в Волховском районе Ленобласти. Ослаблено ледовое поле площадью в две тысячи квадратных метров, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Ледовзрывные работы проводятся в два этапа – сначала запускают заряд малой мощности, а затем более сильный заряд, чтобы избежать гибели рыбного поголовья на реках Ленобласти. Для взрыва используется аммонит. Заряды опускаются под лед, в воду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/698348" frameborder="0"></iframe> В Волховском районе проведены первые ледовзрывные работы.

Спустя неделю сотрудники МЧС устроят проверку. Они облетят реку на вертолете, чтобы посмотреть на итоговой результат. Такие меры позволял не допустить возникновение подтопления населенных пунктов и нарушение условий жизнеобеспечения населения Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU