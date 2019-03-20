2019-03-20T20:22:34+03:00
Общество

Законодательное собрание Ленобласти торжественно отметило 25-летие

Заседание в честь праздника прошло в Таврическом дворце
Лилия КОЗЛОВА
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ЗакС Ленобласти отметил 25-летние в Таврическом дворце Фото: ВК/Таврический дворецЗакС Ленобласти отметил 25-летние в Таврическом дворце Фото: ВК/Таврический дворец
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Сегодня, 20 марта, Законодательное собрание Ленинградской области отмечало праздник. 25-летие существования и активной работы парламента. Торжественное заседание прошло в Таврическом дворце, в ходе которого парламентарии, а также гости мероприятия, поздравляли друг друга, а также отмечали успехи прошлых лет.

- У нас общая история, общее дело, общие задачи и достижения. Вместе мы делаем невозможное – заставляем пересекаться параллельные прямые законотворческого развития двух регионов. И эти точки пересечения являются нашей общей точкой опоры, на которой строится общее будущее, - заявил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, выступая в Таврическом дворце.

Также парламентарий отметил, что Ленобласть заслуженно считается локомотивом в области высокотехнологичных проектов и производств, экономики, строительства, транспорта, туризма и культуры. Кроме того, регион всегда конструктивно сотрудничает и взаимодействует с Петербургом, двигаясь, таким образом, к единой цели – повышение качества жизни обитателей Северной столицы и области.

Помимо Макарова на торжественном мероприятии присутствовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель ЗакСа Сергей Бебенин, а также члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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