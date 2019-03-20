2019-03-20T21:00:25+03:00
Общество

Новый литературно-музыкальный клуб откроется в Петербурге

Сообщество для единомышленников «Линия жизни» начнет работать с 21 марта
Лилия КОЗЛОВА
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Художник и писатель Андрей Бильжо проведет открытие в клубе Петербурга Фото предоставлено: Фонд "Линия жизни"Художник и писатель Андрей Бильжо проведет открытие в клубе Петербурга Фото предоставлено: Фонд "Линия жизни"
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Иногда так хочется обсудить новую прочитанную книгу или поделиться впечатлениями о посещенном концерте. Но где найти единомышленников, куда податься? 21 марта в Петербурге откроется новый литературно-музыкальный клуб «Линия жизни», в котором можно будет поговорить на актуальные темы не только с друзьями и коллегами, но и известными персонами искусства.

Новое литературно-музыкальное сообщество будет работать в зале «Базель» отеля «Гельвеция» на улице Марата, 11. Каждый новый сезон интеллектуалы Петербурга будут первыми узнавать о том, что никто пока не знает, и обсуждать то, о чем сегодня говорят вся культурная столица.

Презентация клуба состоится 21 марта в 20:00. Гостей ждет выставка-продажа новых книг писателя и карикатуриста Андрея Бильжо, творческая встреча с метром, а также дегустация изысканных вин. В завершении состоится аукцион, где с молотка уйдет знаменитый «Петрович» художника.

Кроме того, впервые в Северной столице Андрей Бильжо и пианист-виртуоз Алексей Сканави представят симфоническую сказку для взрослых «Петя и волк» Иное прочтение».

- Все участники клуба будут совершать доброе дело, - рассказали организаторы сообщества. – Все средства с билетов направляются на лечение тяжелобольных детей фонда «Линия жизни» или на другие программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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