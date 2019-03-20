Автомобилисты Петербурга могут остаться без летних шин

СЕГОДНЯ 21:15 2019-03-20T21:15:36+03:00

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Через пару недель снег уже полностью растает в Петербурге и автомобилисты отправятся менять зимние шины на летние. Однако жителям Красносельского района, которые отдали свою «резину» на хранение в одну из шиномонтажек, возможно, не повезет. В среду, 20 марта, постройку, где хранились колеса, снесли.

- На 2-ой Комсомольской улице, 13 снесли незаконно построенное здание, которое использовалось под шиномонтажку. Шины и колеса, хранившиеся в нем, остались на открытом воздухе, - сообщили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербуржцы начали беспокоиться, как же так. Ведь оставленные на улице шины могут украсть, а кому за это потом предъявлять претензию, не понятно. Но владельцы организации заверили, что на месте сноса находится человек, который проследит за имуществом автомобилистов. После шины будут доставлены на хранение в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU