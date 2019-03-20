2019-03-20T21:28:00+03:00
Общество

Аварийное здание у Сенной площади продали за 138 миллионов рублей

После ремонта в ветхом доме может появиться бизнес-центр или гостиница
Лилия КОЗЛОВА
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Ветхое здание у Сенной площади продали за 138 млн рублейВетхое здание у Сенной площади продали за 138 млн рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В среду, 20 марта, на аукционе в Фонде имущества Петербурга ушло с молотка нежилое аварийное здание. Ветхий четырехэтажный дом площадью 3228,9 квадратных метров находится недалеко от Сенной площади, в 100 метрах от ТРК «ПИК» в глубине застройки Гороховой улицы.

- На аукционе по начальной цене, за 138 миллионов рублей было продано четырехэтажное нежилое здание, которое идеально подойдет под офисы или гостиницу, - сообщила пресс-служба Фонда имущества.

Также на аукционе за 9,6 миллионов рублей продано малоэтажное здание из восьми квартир площадью около 523 квадратных метров. Здание находится прямо напротив Александрийского парка в Петергофе и подлежит реконструкции под жилые цели.

Еще один лот – земельный участок в семь соток со зданием водонапорной башни площадью 61,9 квадратных метров. Объект находится недалеко от станции «Лисий нос» в Приморском районе Петербурга. Цена за сотку земли составила 490 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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