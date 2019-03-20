2019-03-20T21:43:49+03:00
Происшествия

Молодого «кладмэна» с наркотиками поймали в Красногвардейском районе Петербурга

Внимание правоохранителей парень привлек фонариком
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали парня с наркотикамиВ Петербурге задержали парня с наркотикамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 18 марта сотрудники Росгвардии задержали молодого человека в Красногвардейском районе Петербурга, вид которого говорил о том, что он злоупотребил наркотиками. Парень мог бы остаться незамеченным, если бы не фонарик, которым он светил около одного из домов, возможно, в поисках злополучного порошка.

- 12 марта в десять часов вечера наряд Росгвардии заметил возле дома 15 на Индустриальном проспекте парня, который ненадолго включил фонарик и что-то спрятал около здания. Было решено проверить его документы, - сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Однако когда парень заметил, что к нему приближаются люди в форме, начал ускорять шаг и попытался убежать. По виду молодого человека было видно, что он пьян от алкоголя или наркотиков. Скрыться парню не удалось. Его быстро задержали сотрудники Росгвардии.

Юношу, которому оказалось 20 лет, привели в отдел полиции. Там из его куртки достали два свертка с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это 1,6 граммов метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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