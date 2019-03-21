Прогноз погоды на 21 марта в Санкт-Петербурге: ясно и до плюс 5 градусов

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-21T07:46:43+03:00

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Поздняя осень и начало весны в Петербурге - это самые неприятные для восприятия времена года. Мокрый снег, дождь, слякоть и постоянно серое небо, на котором лишь иногда появляется солнце. Но четверг, 21 марта, будет не таким.

-Днем преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Температура воздуха от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Впрочем, несмотря на благоприятный прогноз, и пришедшую практически весну, ночью и ранним утром в городе сохраняются минусовые температуры. А это значит, что на влажных от тающего снега трассах образуется гололед.

Синоптики предупреждают водителей, что расслабляться не стоит - утренний ледок на дорогах очень опасен. Так, накануне утром по дороге из парка на Токсовском шоссе «поскользнулись» и вылетели с дороги две маршрутки. По счастью, они были пустые и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU