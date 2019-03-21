2019-03-21T07:46:43+03:00
Общество

Прогноз погоды на 21 марта в Санкт-Петербурге: ясно и до плюс 5 градусов

Вместо мокрого снега и дождя, над городом будет светить солнце
Петр КИБЕР
Поделиться:
В четверг, 21 марта, над Петербургом будет светить солнце.В четверг, 21 марта, над Петербургом будет светить солнце.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Поздняя осень и начало весны в Петербурге - это самые неприятные для восприятия времена года. Мокрый снег, дождь, слякоть и постоянно серое небо, на котором лишь иногда появляется солнце. Но четверг, 21 марта, будет не таким.

-Днем преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Температура воздуха от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

Впрочем, несмотря на благоприятный прогноз, и пришедшую практически весну, ночью и ранним утром в городе сохраняются минусовые температуры. А это значит, что на влажных от тающего снега трассах образуется гололед.

Синоптики предупреждают водителей, что расслабляться не стоит - утренний ледок на дорогах очень опасен. Так, накануне утром по дороге из парка на Токсовском шоссе «поскользнулись» и вылетели с дороги две маршрутки. По счастью, они были пустые и никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок
500 рублей за леща и 13 тысяч за лосося: в Росрыболовстве напомнили таксу за незаконный лов рыбы
В Петербурге началась новая волна эвакуаций
«Метрострой» прокомментировал расторжение контракта с «Северной верфью»
Участок кольцевой ветки метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2» построят к 2034 году
Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали больше 20 тысяч человек
Из Кудрово в Петербург пустят новый маршрут автобуса
Молодого «кладмэна» с наркотиками поймали в Красногвардейском районе Петербурга
Аварийное здание у Сенной площади продали за 138 миллионов рублей
Автомобилисты Петербурга могут остаться без летних шин
Новый литературно-музыкальный клуб откроется в Петербурге
Законодательное собрание Ленобласти торжественно отметило 25-летие
На реках Ленобласти начали взрывать лед
В мусорном баке в Невском районе обнаружили разлитую ртуть
В честь юбилея ЗакСа Ленинградской области прогремел пушечный выстрел с Петропавловской крепости
Налетчики с пистолетом украли зарплату строителей в Кудрово
У «Проспекта Ветеранов» в Петербурге до конца 2019 года появится перехватывающая парковка
Обглоданное тело мужчины нашли в подвале дома на Ленинском в Петербурге
Асфальт на севере Петербурга растаял вместе со снегом
Пять человек пострадали от взбешенного водителя маршрутки в Сестрорецке