2019-03-21T08:49:22+03:00
Общество

Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали больше 20 тысяч человек

С помощью сервиса можно получить доступ к записям камер видеонаблюдения
Петр КИБЕР
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С помощью приложения «Безопасный Санкт-Петербург» можно получить доступ к записям камер наблюдения.С помощью приложения «Безопасный Санкт-Петербург» можно получить доступ к записям камер наблюдения.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С декабря 2018 года, когда приложение «Безопасный Санкт-Петербург» стало доступно для пользователей смартфонов, его скачали больше 20 тысяч раз. Это значит, что 20 тысяч человек получили возможность пользоваться всеми преимуществами сервиса.

- Приложение дает доступ к ресурсам системы видеонаблюдения Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба городского комитета по информатизации и связи.

Это сильно упростит жизнь, если произошло какое-то ЧП. Авария, нападение или же другой инцидент. При помощи сервиса можно скачать видео, которое может помочь при обращении в полицию.

Но горожанам стоит помнить, что запросить запись можно только в течение недели с момента происшествия, так как весь срок хранения видео на серверах не превышает 15 дней.

Также разработчики обещают в ближайшее время добавить в приложение кнопку «СОС», чтобы сразу отправлять сообщение в экстренную службу 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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