Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-21T11:25:49+03:00

В крайне тяжелом состоянии мальчик госпитализирован в одну из городских больниц

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Полиция Курортного района проверяет обстоятельства, при которых мальчик 2012 года рождения получил серьезные травмы и оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии.

- 20 марта в Отдел МВД по Курортному району поступила телефонограмма о том, что около 18 часов от одного из домов на улице 2-й Боровой в поселке Солнечное с травмами, характерными для падения с высоты, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2012 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После разговора с родителями мальчика сотрудники полиции выяснили, что ребенок сидел в открытом окне второго этажа здания пансионата, но не удержался и сорвался с карниза.

Как пишет «Оперативное прикрытие», ребенок жил в пансионате вместе со своей 43-летней матерью. В Петербург они приехали для прохождения курса реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU