Из окна пансионата в Солнечном выпал семилетний ребенок
Полиция Курортного района проверяет обстоятельства, при которых мальчик 2012 года рождения получил серьезные травмы и оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии.
- 20 марта в Отдел МВД по Курортному району поступила телефонограмма о том, что около 18 часов от одного из домов на улице 2-й Боровой в поселке Солнечное с травмами, характерными для падения с высоты, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2012 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
После разговора с родителями мальчика сотрудники полиции выяснили, что ребенок сидел в открытом окне второго этажа здания пансионата, но не удержался и сорвался с карниза.
Как пишет «Оперативное прикрытие», ребенок жил в пансионате вместе со своей 43-летней матерью. В Петербург они приехали для прохождения курса реабилитации.
ИСТОЧНИК KP.RU