2019-03-21T12:24:56+03:00
Происшествия

«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео

Рукопашную с элементами кунг-фу четверо мужчин устроили прямо на проезжей части
Петр КИБЕР
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В Невском районе Петербурга четверо мужчин устроили разборку в стиле кунг-фу.В Невском районе Петербурга четверо мужчин устроили разборку в стиле кунг-фу.Фото: кадр из фильма
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Настоящее пособие по восточным единоборствам с элементами кулачного боя и ненормативной лексики смогли заснять на видео жители Невского района, вышедшие погулять глубокой ночью на перекресток Дальневосточного проспекта и улицы Колонтай.

- Разборки устроили или пассажиры одной машины или пешеходы с автомобилистами, - написали очевидцы происшествия в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

"Голливудская" драка на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай.

Довольно жесткая драка шла в течение нескольких минут. В итоге двое мужчин «победили», а оставшиеся лежать на асфальте - по некоторым данным они могли быть мигрантами - в грубой форме отказались от помощи, которую им предложили прохожие.

По свидетельствам очевидцев, все участники стычки были в нетрезвом состоянии. Полицию никто из очевидцев или самих дерущихся в итоге вызывать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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