«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-21T12:24:56+03:00

В Невском районе Петербурга четверо мужчин устроили разборку в стиле кунг-фу. Фото: кадр из фильма

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Настоящее пособие по восточным единоборствам с элементами кулачного боя и ненормативной лексики смогли заснять на видео жители Невского района, вышедшие погулять глубокой ночью на перекресток Дальневосточного проспекта и улицы Колонтай.

- Разборки устроили или пассажиры одной машины или пешеходы с автомобилистами, - написали очевидцы происшествия в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/698416" frameborder="0"></iframe> "Голливудская" драка на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай.

Довольно жесткая драка шла в течение нескольких минут. В итоге двое мужчин «победили», а оставшиеся лежать на асфальте - по некоторым данным они могли быть мигрантами - в грубой форме отказались от помощи, которую им предложили прохожие.

По свидетельствам очевидцев, все участники стычки были в нетрезвом состоянии. Полицию никто из очевидцев или самих дерущихся в итоге вызывать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU