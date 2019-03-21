«Эпичная» драка два на два на перекрёстке Дальневосточного и Коллонтай попала на видео
Настоящее пособие по восточным единоборствам с элементами кулачного боя и ненормативной лексики смогли заснять на видео жители Невского района, вышедшие погулять глубокой ночью на перекресток Дальневосточного проспекта и улицы Колонтай.
- Разборки устроили или пассажиры одной машины или пешеходы с автомобилистами, - написали очевидцы происшествия в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
"Голливудская" драка на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай.
Довольно жесткая драка шла в течение нескольких минут. В итоге двое мужчин «победили», а оставшиеся лежать на асфальте - по некоторым данным они могли быть мигрантами - в грубой форме отказались от помощи, которую им предложили прохожие.
По свидетельствам очевидцев, все участники стычки были в нетрезвом состоянии. Полицию никто из очевидцев или самих дерущихся в итоге вызывать не стал.
ИСТОЧНИК KP.RU