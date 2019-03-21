2019-03-21T13:21:58+03:00
Общество

В Петербурге ищут пропавшую 13-летнюю девочку-инвалида

Мама Виктории очень беспокоится за дочь, так как здоровье ребенка зависит от инъекций инсулина
Петр КИБЕР
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В Петербурге пропала 13-летняя Виктория Аганина. Девочка ушла три дня назад из дома. Она инвалид и нуждается в регулярных инъекциях инсулина. Фото: vk.com/id245295234В Петербурге пропала 13-летняя Виктория Аганина. Девочка ушла три дня назад из дома. Она инвалид и нуждается в регулярных инъекциях инсулина. Фото: vk.com/id245295234
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Родственники и волонтеры Петербурга ищут пропавшую 13-летнюю Викторию Аганину, которая три дня назад ушла из дома и не вернулась. Положение осложняется тем, что девочка - инвалид и ей необходимы регулярные инъекции инсулина.

- Дорогие друзья и неравнодушные! У меня страшная беда, пропала моя дочь Виктория 13 лет, ушла из дома и ее нет уже третьи сутки . ПИТЕР! Отзовитесь! - написала в соцсетях мать девочки.

По словам безутешной женщины, она сообщила о беде в поисковой отряд «Лиза Алерт» и там уже подключились к поисками девочки. Мама Виктории Анжела Аганина будет благодарна за любые достоверные сведения, но просит не писать ей сообщения в соцсетях и не звонить попусту, ведь кроме Вики у нее на руках еще и грудной ребенок.

Все, кто что-то может сообщить о местонахождении Виктории, или имеет сведения, которые помогут в поисках девочки, могут позвонить маме: 8-931-252-81-80 Аганина Анжела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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