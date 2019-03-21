В Петербурге ищут пропавшую 13-летнюю девочку-инвалида
Родственники и волонтеры Петербурга ищут пропавшую 13-летнюю Викторию Аганину, которая три дня назад ушла из дома и не вернулась. Положение осложняется тем, что девочка - инвалид и ей необходимы регулярные инъекции инсулина.
- Дорогие друзья и неравнодушные! У меня страшная беда, пропала моя дочь Виктория 13 лет, ушла из дома и ее нет уже третьи сутки . ПИТЕР! Отзовитесь! - написала в соцсетях мать девочки.
По словам безутешной женщины, она сообщила о беде в поисковой отряд «Лиза Алерт» и там уже подключились к поисками девочки. Мама Виктории Анжела Аганина будет благодарна за любые достоверные сведения, но просит не писать ей сообщения в соцсетях и не звонить попусту, ведь кроме Вики у нее на руках еще и грудной ребенок.
Все, кто что-то может сообщить о местонахождении Виктории, или имеет сведения, которые помогут в поисках девочки, могут позвонить маме: 8-931-252-81-80 Аганина Анжела.
ИСТОЧНИК KP.RU