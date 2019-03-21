2019-03-21T14:21:59+03:00
Происшествия

Полиция поймала извращенца, который приставал к 13-летней девочке в метро

Пожилой мужчина разделся перед ребенком прямо в вагоне подземки
Петр КИБЕР
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Полиция поймала 58-летнего извращенца, который показывал свое "хозяйство" 13-летней пассажирке метро.Полиция поймала 58-летнего извращенца, который показывал свое "хозяйство" 13-летней пассажирке метро.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Петербурга поймала эксгибициониста, который решил продемонстрировать свое «достоинство» 13-летней пассажирке метро. Ранее об инциденте, произошедшем на зеленой ветке подземки, рассказал отец девочки.

- 17 марта 2019 года в Управление полиции на метрополитене поступило заявление от 41-летнего мужчины. Он сообщил, что около трех часов дня неизвестный, находясь в вагоне электропоезда на перегоне между станциями метро «Василеостровская» и «Гостиный двор», совершил развратные действия в отношении его 13-летней дочери, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Приняв во внимание слова мужчины, Главное следственное управление Следкома России по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «развратные действия». А чуть позднее был установлен и сам развратник.

58-летнего мужчину задержали и привезли в отделение для дачи показаний. Теперь пожилому эксгибиционисту придется ответить за «болтание ерундой» перед ребенком. Наказание по статье - от трех до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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