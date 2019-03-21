МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающемся шторме

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-21T16:09:40+03:00

В пятницу, 22 марта в городе ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

Готовьтесь, завтра всех сдует. Петербургское управление МЧС опубликовало предупреждение о надвигающемся на город шторме. Сильный ветер не только может повалить деревья и дорожные знаки, но и нагнать воду из Финского залива.

- 22 марта в Санкт-Петербурге ожидаются местами порывы северо-западного ветра скоростью 19-24 метров в секунду, - сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на городской гидрометцентр.

В ведомстве традиционно советуют аккуратно ходить по улицам, избегать маршрутов вдоль домов, дабы не получить по голове сдутым с балкона предметом или оторвавшимся куском кровли. Также стоит внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пострадать от упавшего дерева, дорожного знака или рекламного щита.

Автомобилистам, в свою очередь, рекомендуется парковать машины на открытом месте, а еще лучше в паркинге. Тогда не придется жалеть о разбитых стеклах и помятых крышах, на которые могут рухнуть все те же деревья и конструкции.

Что касается возможного наводнения, то на дамбе один из пропускных затворов до мая и так поднят на время ремонта. Но если понадобится, закроют и вторую створку Комплекса защитных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU