2019-03-21T17:21:52+03:00
Общество

Пьяный бомж устроил погром на детской площадке на Невском проспекте

Утром в центре Петербурга мужчина «напал» на горку и качели
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный хулиган разнес детскую площадку в центре ПетербургаПьяный хулиган разнес детскую площадку в центре ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Утро начинается не с кофе. В центре Петербурга в среду, 20 марта, пьяный мужчина без определенного места жительства устроил погром. В немилость к нетрезвому бомжу попала ничем не «провинившаяся» детская площадка, на которую хулиган «напал» с камнем и палкой в руках.

- Пьяный хулиган в 10 утра 20 марта набрел на детскую площадку около дома 131 на Невском проспекте. Мужчина подобрал палку и камни и стал ими громить детскую горку и качели, - рассказала пресс-служба Росгвардии.

«Бой с тенью» бомжа увидели жильцы дома и обратились в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Утихомирить так просто нетрезвого хулигана не получилось. Увидев мужчин в форме бездомный начал проявлять по отношению к ним агрессию и оказывать сопротивление.

В полицию мужчину привели в наручниках. Оказалось, что дебоширу 59 лет и у него нет определенного места жительства. Устанавливается сумма ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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