2019-03-21T18:50:14+03:00
Общество

В Смольном обсудили методы борьбы с наркотиками

Принято решение уничтожать в Петербурге трафаретную рекламу запрещенных веществ
Лилия КОЗЛОВА
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Правительство Петербурга немерено бороться с рекламой наркотиков в городеПравительство Петербурга немерено бороться с рекламой наркотиков в городеФото: Артем КИЛЬКИН
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В четверг, 21 марта, в Смольном состоялось расширенное заседание антинаркотической комиссии Петербурга. На нем члены правительства обсудили сложившуюся в 2018 году наркоситуацию в городе, а также о мерах борьбы с ней.

Особое внимание было обращено на вездесущую трафаретную рекламу запрещенных веществ на фасадах домов города. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга поручил главам районов и коммунальщикам бороться с этими объявлениями.

- Наши оппоненты будут всегда впереди. Всякие придумки есть, но мы должны оперативно реагировать, - заявил врио в Смольном.

Как отметили на заседании, за прошедший год в Петербурге правоохранителями было изъято 851 килограммов наркотиков, что на 34 процента больше, чем в 2013 году. Также в 2018 году выявлено огромное количество подпольных лабораторий.

Несмотря на большое количество наркотиков, которые на черном рынке распространяют в Петербурге, в Северной столице меньше наркозаболеваемых, чем в среднем по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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