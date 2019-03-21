Кусок штукатурки отвалился от балкона на проспекте Стачек в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-21T19:56:53+03:00

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На проспекте Стачек в Петербурге днем 21 марта посыпался дом. Кусок штукатурки отвалился от одного из балконов жилого дома 36 и упал на асфальт. Благо, в это время под опасным местом никто не проходил, поэтому пострадавших нет.

- Это не впервой. От Нарвских ворот и дальше по Стачек что ни дом, то разваливается, - жалуются местные жители в сетях.

Отмечается, что спасатели МЧС быстро приехали на место происшествия и оградили опасный участок. Пострадавших нет.

Увы, это далеко не единственный случай обрушения фасадов зданий в Петербурге за последнее время. На нескольких улицах в Петроградском районе также от домов отваливаются куски штукатурки и балкона. Прохожие с ужасом и осторожностью поглядывают наверх, опасаясь «неожиданной» встречи.

На проспекте Стачек фасад здания осмотрят специалисты и примут решение об укреплении штукатурки, чтобы она более никого не покалечила.

ИСТОЧНИК KP.RU