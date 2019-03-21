2019-03-21T19:58:39+03:00
Общество

Аварийные дома Петербурга расселят до конца 2019 года

На расселение пяти домов потребуется 290 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Аварийные дома в Петербурге расселят в 2019 годуАварийные дома в Петербурге расселят в 2019 годуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге планируют расселить аварийные дома до конца 2019 года. Такая задача была поставлена сегодня, 21 марта, на заседании в Смольном. Завершить программу расселения ветхого жилья город собирается за счет фонда содействия реформированию ЖКХ.

- На данный момент осталось расселить пять аварийных домов, которые были признаны негодными для проживания еще до 1 января 2017 года. Сейчас в них живут 450 петербуржцев. Для реализации этого плана потребуется 290 миллионов рублей, - сообщили в Смольном.

Также на совещании отметили, что 90 процентов коммунальной инфраструктуры требуется модернизация. Еще одна существенная проблема в Петербурге – это замена лифтов. На это уходит от 20 до 30 процентов средств капитального ремонта. В среднем каждый день в Петербурге меняется 1200 лифтов.

Напомним, что с момента создания программы капитального ремонта в 2014 году, был проведен ремонт в 7984 домах на сумму 42624,12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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