Наркоману, избившему 90-летнего соседа в Петербурге, грозит 12 лет тюрьмы
В Петербурге осудят наркомана, который избил соседа-пенсионера. Уголовное дело за разбойное нападение уже направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения. Жуткий инцидент произошел в январе 2019 года.
- Нападение произошло в подъезде дома 73 по проспекту Ленина около четырех часов дня 22 января 2019 года. Обвиняемый парень, увидев подходящего к своей квартире 90-летнего соседа, набросился на него, - сообщили в прокуратуре Петербурга.
Наркоман схватил пенсионера за капюшон куртки, а затем выхватил нож, приставил его к горлу старику и стал требовать ценные вещи. Далее он затолкнул 90-летнего деда в его квартиру и начал его избивать. Испуганный и искалеченный старик не мог оказать сопротивление.
В итоге нападавший забрал у пенсионера семь тысяч рублей, мобильный телефон, камеру и другую технику. Всего ущерб составил 27 тысяч рублей.
С помощью записей с камер наблюдения и пострадавшего старика удалось опознать разбойника. Им оказался живущий в том же мужчина, страдающей наркозависимостью. В центре лечения наркоманов его и нашли полицейские.
Расследование завершено. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU