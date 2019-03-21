Наркоману, избившему 90-летнего соседа в Петербурге, грозит 12 лет тюрьмы

21 Март 21:15 2019-03-21T21:15:12+03:00

Мужчина предстанет перед судом за разбойное нападение на пенсионера

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В Петербурге осудят наркомана, который избил соседа-пенсионера. Уголовное дело за разбойное нападение уже направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения. Жуткий инцидент произошел в январе 2019 года.

- Нападение произошло в подъезде дома 73 по проспекту Ленина около четырех часов дня 22 января 2019 года. Обвиняемый парень, увидев подходящего к своей квартире 90-летнего соседа, набросился на него, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Наркоман схватил пенсионера за капюшон куртки, а затем выхватил нож, приставил его к горлу старику и стал требовать ценные вещи. Далее он затолкнул 90-летнего деда в его квартиру и начал его избивать. Испуганный и искалеченный старик не мог оказать сопротивление.

В итоге нападавший забрал у пенсионера семь тысяч рублей, мобильный телефон, камеру и другую технику. Всего ущерб составил 27 тысяч рублей.

С помощью записей с камер наблюдения и пострадавшего старика удалось опознать разбойника. Им оказался живущий в том же мужчина, страдающей наркозависимостью. В центре лечения наркоманов его и нашли полицейские.

Расследование завершено. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU